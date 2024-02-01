Ermenistan'a 'barış' yanıtı: Anayasayı değiştirdiğinde imzalanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın fiilen tesis edildiğini, iki ülke sınırındaki durumun birkaç aydır barışçıl olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:51
Ermenistan'a 'barış' yanıtı: Anayasayı değiştirdiğinde imzalanacak
Abone Ol google-news

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın fiilen tesis edildiğini, iki ülke sınırındaki durumun birkaç aydır barışçıl olduğunu söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında fiilen barış sağlanmıştır ve iki ülke sınırında birkaç aydır barışçıl bir durum hüküm sürmektedir. Ancak bu sürecin mantıklı bir şekilde tamamlanması için bir barış anlaşmasının imzalanması ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmesi gerekmektedir" dedi.

Aliyev, "Bakü ve Erivan arasında barışın, ancak Ermenistan Anayasası ve diğer yasal belgelerde değişiklik yapıldıktan sonra sağlanabileceğini" kaydetti.



Azerbaycan haberleri Ermenistan haberleri

İlgili Haberler

Ermenistan'dan Azerbaycan'a çağrı: Garanti bekliyoruz

Ermenistan'dan Azerbaycan'a çağrı: Garanti bekliyoruz
Azerbaycan'dan Fransa'ya misilleme: Şirketler ülkeden çıkarılsın

Azerbaycan'dan Fransa'ya misilleme: Şirketler ülkeden çıkarılsın
Azerbaycan ve Fransa arasında kriz: 48 saat süre verdi

Azerbaycan ve Fransa arasında kriz: 48 saat süre verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon