Azerbaycan ve Fransa arasında kriz: 48 saat süre verdi

Azerbaycan, Fransa Büyükelçisi Anne Bouillon'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve Fransa’nın Bakü Büyükelçiliği’nde görevli iki kişiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:32
Azerbaycan ve Fransa arasında kriz: 48 saat süre verdi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Bakü Büyükelçiliği’nde görevli iki kişiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“26 Aralık 2023 tarihinde Fransa Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anne Bouillon, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanının diplomatik statüleriyle bağdaşmayan ve 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'ne aykırı eylemleri güçlü bir şekilde protesto edildi ve bunların Azerbaycan Hükümeti tarafından "personae-non-gratae" (istenmeyen kişiler) ilan edildiği Fransız Büyükelçisinin dikkatine sunuldu.

Bu kişilerin 48 saat içerisinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri talep edilmiş ve ilgili nota Fransız tarafına sunulmuştur.”


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