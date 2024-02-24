Ermenistan'dan Azerbaycan sınırında provokasyon

Ermenistan birliklerinin, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:51
Ermenistan'dan Azerbaycan sınırında provokasyon
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Ermenistan, sınırdaki provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 12.45 sıralarında Ermenistan birliklerinin Basargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise Ermenistan askerlerinin yerel saatle 05.50 sıralarında aynı noktadan ateş açtığını, Azerbaycan askerlerinin de dünkü provokasyona karşı sınırdaki durumun gerginleşmesi için karşılık vermediğini duyurmuştu.

Bakanlık, Ermenistan askeri yönetimine son 5 ayda sınırdaki istikrarı bozmaya ve durumun tekrar kontrolden çıkmasına yönelik bu tür provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunarak ateşkes ihlali yapan faillerin cezalandırılması talebinde bulunmuştu.


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