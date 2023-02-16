Ermenistan'dan Azerbaycan'a barış teklifi
Ermenistan, Dağlık Karabağ için Azerbaycan'a barış teklifi sundu.
Ermenistan, 2020 yılında savaşa dönüşen Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözümü için Azerbaycan'a barış teklifi taslağı sundu.
Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan habere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan konu hakkındaki bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Azerbaycan 1990'lardan beri etnik Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ'ın bir bölümünü ve çevresindeki bölgeyi 2020 yılındaki askeri harekat ile geri aldı. Savaş, Rusya ve diğer ülkelerin girişimleriyle sona ererken, aralıklarla küçük çaplı çatışmalar görülmeye devam etti.
Son olarak kendilerini çevre aktivisti olarak niteleyen Azerbaycanlı sivillerin Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçin koridoru olarak adlandırılan tek karayolunu 12 Aralık'ta ablukaya almasının ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı.
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