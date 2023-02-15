Ermenistan, tereddüt etmeden Turkiye'ye yardım için harekete geçtiklerini duyurdu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:54

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:54

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ankara'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

"Ermenistan, Türkiye'ye 28 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Bir küçük kızımızı ve genç bir kadınımızı bu ekip kurtardı. Canla başla çalıştılar, tebrike diyorum. Ermenistan ayrıca, 100 tonluk bir insani yardım yolladı. Mirzoyan, ilave yardımlar da göndereceklerini söyledi. Zor günümüzde bize dostluk elini uzattı, dayanışma ve iş birliği sergiledi. 1999'da Gölcük Depremi sırasında ülkemize insani yardımda bulundu."

"Türkiye, 1988'de Spitak Depremi'nde Ermenistan'a insani yardımda bulundu. Dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor, normalleşme süreci devam ediyor. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan olarak samimi adımlar atarsak, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve huzuru tesis edebiliriz."

"Ermenistan'ın göstermiş olduğu dayanışma ve desteği son derece anlamlıdır, bir kere daha teşekkür ediyoruz."

YENİ İNSANİ YARDIM KONVOYU GELİYOR

Ararat Mirzoyan, Ermeni halkı adına tekrar Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, Türkiye'ye yeni bir insani yardım konvoyunun Alican Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere olduğunu söyledi.

Mirzoyan, "Spitak depremini yaşamış bir ülke olarak bu acıyı çok iyi bildiklerini ve tereddüt etmeden Turkiye'ye yardım için harekete geçtiklerini" söyledi.

Mirzoyan, "Bu zor anda Türkiye'de bulunarak bir kez daha bölgede barışın inşası, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın tamamen açılması konusundaki isteğimizi etmek istiyorum" dedi.