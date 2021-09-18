Ermenistan'dan Azerbaycan'a baskı: Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu
Ermenistan, dün “Ermenilere yönelik ırkçı ayrımcılıkla suçladığı” Azerbaycan hakkında Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu.
Lahey merkezli mahkemenin açıklamasında, Erivan’ın “Ermenistan’ın haklarını korumak ve muhafaza etmek” için acil önlemler alma çağrısı yaptığı belirtildi. Ermenistan, Azerbaycan’ı BM’nin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva Uluslararası Adalet Divanı’nda Ermenistan aleyhine dava açacaklarını bildirdi.
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