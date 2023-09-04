Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme sürecini, Bakü-Erivan ilişkilerine bağlamıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:59
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Normalleşme sürecini, Bakü-Erivan ilişkilerine bağlamıyoruz
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin Erivan ve Kafkasya için "çok önemli" olduğunu söyledi. 

Paşinyan, "Bu, Ermenistan için çok önemli bir konu. Ankara ziyaretim sırasında ve Erdoğan ile yaptığım temaslar sonucunda Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesinin Ankara için de önemli olduğu izlenimini edindim. Bu süreçte hem fırsatlar hem de zorluklar olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye ile normalleşme sürecini, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle ilişkilendirmediklerini vurgulayan Paşinyan, "Erivan ve Ankara arasında varılacak bir anlaşmanın Güney Kafkasya'daki gerilimi azaltacağını" söyledi.

Paşinyan, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerini Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle ilişkilendirmiyoruz, ancak Azerbaycan ve Türkiye ilişkilendirmek istiyor ve sürekli bundan bahsediyor" dedi.


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Azerbaycan Erivan Ermenistan Nikol Paşinyan

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