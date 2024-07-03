Ümit Özdağ’dan ‘Suriye’ yorumu: ‘Sebebi Kayseri’de yaşanan olay değil’

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:09

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:09

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’deki olayları yorumladı.

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Özdağ Kayseri’de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Şundan emin olun. Suriye’nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrolündeki bölgelerde başlayan olayların sebebi Kayseri’de yaşanan olay değildir. Olaylar Kayseri olaylarından önce başladı. Sebebi Türkiye ve Esad arasında başlayan görüşme ve ticaret ile buna Rusya’nın da destek vermesidir. Geçen hafta El Bab’ı Halep’e bağlayan yol üzerinde rejimle görüşmeler ve anlaşmalar sonucu ticaret ve ulaşım amaçlı Ebu El Zendin kapısının açılmasından ÖSO ve yerel halk son derece rahatsız oldu. Sonrasında Azez yerel meclisi de Azez-Halep yolunu açmak için girişimde bulundu. Suriye’nin kuzeyinde bulunan yabancı güçlerin tahriklerde bulundukları düşünülüyor. Özetle olayların çıkma nedeni Türkiye’nin Beşar Esad ile yapmaya başladığı görüşmelerin önünü kesmek ve PYD devleti projesini devam ettirmektir.”

Suriye’nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve araçlara da saldırılmıştı.