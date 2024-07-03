Kayseri'de Suriyelilerin mallarına zarar verenleri kamyonla taşıyan şahıs yakalandı: Suç makinesi çıktı!
Kayseri’de Suriyelilerin dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriyeli şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.’nin (19) aracı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
5 AYRI SUÇ KAYDI!
Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi