Biden sevkıyatları durdurmuştu... İsrailli bakandan Trump'a 'bomba' teşekkürü

Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:41

Güncelleme: 26.01.2025 - 16:41

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail’e sevkiyatına ABD Başkanı Donald Trump izin verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Trump’ın bu adımının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’e önemli savunma sevkiyatını serbest bırakarak bir başka liderlik örneği sergilediği için Başkan Trump’a teşekkür ederim. İsrail kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğunda Orta Doğu daha güvenli olur” dedi.

Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, MK-84 bombaları için “Onları bugün serbest bıraktık. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar” ifadelerini kullanmıştı.

ABD, İsrail’in bu mühimmatı Gazze’nin güneyindeki Refah’a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı.

MK-84'ÜN ÖZELLİKLERİ

MK-84, ABD yapımı bir genel maksat bombasıdır ve Mark 80 serisi bombaların en büyüğüdür. Yaklaşık 2000 pound (908 kg) ağırlığa sahip olan bu bomba, yüksek infilaklı bir mühimmattır. Patlayıcı kısmı 429 kg ağırlığındadır ve genellikle Tritonal, Minol veya Composition H6 gibi yüksek infilaklı maddeler kullanılır. Bombanın uzunluğu 3.87 metre, çapı ise 457 mm'dir. Çelik bir gövdeye sahip olan MK-84, serbest düşüşlü olarak kullanılabildiği gibi, çeşitli güdüm kitleriyle donatılarak hassas bir mühimmat haline de getirilebilir.

MK-84, geniş bir etki alanına sahiptir ve patlama etkisi yaklaşık 360 metre yarıçapında bir alanı etkiler. Yüksek tahrip gücü sayesinde betonarme yapılar, düşman mevzileri, altyapılar ve büyük alan hedeflerine karşı oldukça etkilidir. Bu özellikleriyle, askeri tesisler, yeraltı depoları, köprüler ve pistler gibi çeşitli hedeflerde kullanılabilir. Farklı uçak platformlarından, örneğin F-16, F-15, F/A-18 ve B-52 gibi uçaklardan bırakılabilir.

MK-84, JDAM (Joint Direct Attack Munition) gibi GPS/INS güdümlü sistemler ya da Paveway lazer güdümlü kitlerle donatılarak hassas bir mühimmat haline getirilebilir. Termal veya TV güdümlü kitlerle de uyumlu olan bu bomba, modern savaş alanlarında hâlâ etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş tahrip gücü nedeniyle dikkatli bir şekilde planlanarak kullanılması gereken bir mühimmat olan MK-84, güçlü ve çok yönlü bir çözümdür.