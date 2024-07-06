Esad'ın yakın danışmanı Luna Şibl trafik kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:20

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:20

Luna Şibl, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı, üç gün önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından cuma günü hayatını kaybetti. Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanlığı, "Başkanlık danışmanı Luna Al-Şibl'in bugün ciddi bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Şibl, son yıllarda başkanlığın siyasi ve medya ofisinin yöneticiliğini yapmış, ardından özel danışman olarak görev almıştı. Devlet medyası, salı günü Şibl'in Şam'da bir trafik kazasına karıştığını ve aracının yoldan çıkarak beyin kanaması geçirdiğini bildirdi. Kazanın ardından yakın bir kliniğe kaldırılan Şibl, daha sonra Şam'daki Al-Shami Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

"ONA KARŞI ARTAN BİR MEMNUNİYETSİZLİK VARDI"

48 yaşındaki Şibl, Katar merkezli yayın kuruluşu Al-Jazeera'dakı prestijli gazetecilik kariyerini bırakarak Esad’ın medya danışmanı olmuştu. Suriye iç savaşının en yoğun yıllarında Esad’ın yakın çevresinde yer alarak önemli toplantılara katılmış ve nadir yurt dışı ziyaretlerinde ona eşlik etmişti. 2014'te sonuçsuz kalan barış görüşmeleri delegasyonunda da yer almıştı.

Britanya merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu hafta başında Şibl'in son aylarda resmi olarak gözden düştüğünü ve kardeşinin tutuklandığını bildirdi. Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, "Rejim içinde ona karşı artan bir memnuniyetsizlik vardı" dedi. Abdulrahman, Şibl'in Esad ile İranlı yetkililer arasındaki kapalı toplantıların tutanaklarını sızdırdığı suçlamalarının ortaya çıktığını ekledi.

Suriye istihbaratı, Nisan ayında İsrail’in Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasının ardından "Suriye'ye düşman bir tarafla iletişim kurmak" suçlamasıyla Şibl'in kardeşini tutukladı. 2020'de Washington, Şibl ve eşi Ammar Saati’ye yaptırım uygulamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, Şibl'in Esad’ın ülkeyi kontrol altında tuttuğu ve Suriye halkının onun liderliğinde refah içinde olduğu şeklindeki sahte anlatısının geliştirilmesinde etkili olduğunu belirtmişti.