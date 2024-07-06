Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahıs yakalandı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran şahıs yürütülen çalışma sonrasında yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 07:30
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Suriye’de Türk güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu Türk bayrağına saldıran bir kişi yakalandı.

Yakalanan Ahmed Nana isimli şahıs sosyal medya mecralarından etkilendiğini ve pişman olduğunu söyledi.

“İslam kardeşliği adına bu yanlış davranışımı affetmenizi diliyorum” diye konuşan Nana bir daha böyle bir olaya karışmayacağını söyledi.


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