Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir kişi, eşini kiraladığı kobra yılanıyla öldürdü. Polis, otopsisi sırasında ölü yılanın, daha agresif hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının tespit edildiğini belirtti. Savcılık, sanık hakkında idam cezası talep etti.
Kerala eyaletindeki Kollam kentinde bir mahkeme, 32
yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, 25 yaşındaki eşi Uthra'yı uyurken üzerine
kobra salarak ve yılanı ısırtarak öldürmekten suçlu buldu.
Kararda, ısırık izleri arasındaki farkı ortaya koyan bir
testin bulguları etkili oldu. Testte, yılanın kendiliğinden ısırması ve zorla
ısırtılması arasındaki fark ortaya koyuldu.
SAVCILIK 'İDAM' İSTEDİ
Öte yandan savcılık, Sooraj hakkında idam cezası talep
ederken, Sooraj'ın alacağı ceza bir sonraki duruşmada belli olacak.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sooraj, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. (cinayet), 328.
(zarar vermek için ilaç uygulamak), 307. (cinayete teşebbüs) ve 201. (delil
karartma) maddelerinden suçlu bulundu.
Olay, Uthra'nın daha önce yılan sokması nedeniyle tedavi
gördüğü evinde ölümcül bir ısırık almasıyla başladı.
Soruşturma, ikinci ısırığın eşi tarafından kobra yılanı
kullanılarak gerçekleştirildiğini gösterdi. Uthra, ilk ısırıktan sonra hayatta
kalmayı başarsa da ikincisi ölümle neticelendi.
Uthra'nın ailesi karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
Mahkemede hazır bulunan Uthra'nın babası Rajasenan, "Nihayet kızım adalete
kavuştuğu için mutluyum. Sooraj'ın azami cezayı alacağı beklentisindeyiz. Başka
hiçbir ebeveynin bizim yaşadığımızı yaşamaması için dua ediyoruz" dedi.
Kerala Emniyet Müdürü Anıl Kant, olayı soruşturan Özel
Soruşturma Ekibi'ni (SİT) olaya dönük bilimsel yaklaşımları ve mahkumiyetin
sağlanması konusunda tebrik etti.
'BİLİMSEL YÖNTEMLERİN NASIL
UYGULANABİLECEĞİNİN PARLAK BİR ÖRNEĞİ'
Kant, "Bu, bir cinayetin gizemini ortadan kaldırmak
için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği. S.
Harishankar öncülüğündeki ekip mükemmel bir iş çıkardı" ifadelerini
kullandı.
Diğer yandan davanın neticelenmesi 17 ay sürdü.
Soruşturma ekibinin başındaki polis Harishankar, "Doğal
(kazara) ısırıklarda izler 1.7 ila 1.8 santimetreye yayılır, ancak Uthra'da bu
2.3 ila 2.8 santimetreydi. Bu kesinlikle kobra üzerinde baskı yaratıldığını
gösteriyor" diye konuştu.
YILANI BİR HAFTA AÇ BIRAKMIŞ
Polis, ayrıca otopsisi sırasında ölü yılanın, daha agresif
hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının da tespit edildiğini
belirtti. Harishankar, Uthra'nın bağırsağında uyku ilacı bulunduğunu da
sözlerine ekledi.
Sooraj'ın ailesi, polisleri yanıltmak amacıyla Uthra'nın
erkek kardeşinin, mirası paylaşmamak için babasının mülkünü gasp etmek
istediğini iddia etti.
Soruşturma sırasında SIT, yılanın bölgedeki Suresh adında
bir satıcıdan alındığını keşfetti. Suresh, Sooraj'ı yılanı zaptedebilmesi için
eğittiğini ve ona yılan tedarik ettiğini söyledi. Sooraj, bir yılan Suresh'ten
bir çıngıraklı yılan bir de kobra yılanı kiralamıştı.
Sooraj, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ederek eşi Uthra'ya uyku ilacı içirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını ifade etti. Soruşturmaya göre, mart ayında yaşanan ilk saldırıda çıngıraklı yılan tarafından ısırılan kadın tam 52 gün boyunca yatalak kaldı ve estetik ameliyat geçirdi. Mayıs ayındaki ikinci olayda ise Sooraj, kobra yılanını kullandı ve Uthra hayatını kaybetti.
Bunun yanı sıra Uthra'nın ailesi, Sooraj'ın babası, annesi ve kız kadeşinin çeyiz anlaşmazlığı kızlarına eziyet ettiğini anlattı. Tamamı ev içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.
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