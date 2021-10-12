Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı

12 Ekim 2021 Salı, 17:01

Kerala eyaletindeki Kollam kentinde bir mahkeme, 32 yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, 25 yaşındaki eşi Uthra'yı uyurken üzerine kobra salarak ve yılanı ısırtarak öldürmekten suçlu buldu.

Kararda, ısırık izleri arasındaki farkı ortaya koyan bir testin bulguları etkili oldu. Testte, yılanın kendiliğinden ısırması ve zorla ısırtılması arasındaki fark ortaya koyuldu.

SAVCILIK 'İDAM' İSTEDİ

Öte yandan savcılık, Sooraj hakkında idam cezası talep ederken, Sooraj'ın alacağı ceza bir sonraki duruşmada belli olacak.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sooraj, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. (cinayet), 328. (zarar vermek için ilaç uygulamak), 307. (cinayete teşebbüs) ve 201. (delil karartma) maddelerinden suçlu bulundu.

Olay, Uthra'nın daha önce yılan sokması nedeniyle tedavi gördüğü evinde ölümcül bir ısırık almasıyla başladı.

Soruşturma, ikinci ısırığın eşi tarafından kobra yılanı kullanılarak gerçekleştirildiğini gösterdi. Uthra, ilk ısırıktan sonra hayatta kalmayı başarsa da ikincisi ölümle neticelendi.

Uthra'nın ailesi karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Mahkemede hazır bulunan Uthra'nın babası Rajasenan, "Nihayet kızım adalete kavuştuğu için mutluyum. Sooraj'ın azami cezayı alacağı beklentisindeyiz. Başka hiçbir ebeveynin bizim yaşadığımızı yaşamaması için dua ediyoruz" dedi.

Kerala Emniyet Müdürü Anıl Kant, olayı soruşturan Özel Soruşturma Ekibi'ni (SİT) olaya dönük bilimsel yaklaşımları ve mahkumiyetin sağlanması konusunda tebrik etti.

'BİLİMSEL YÖNTEMLERİN NASIL UYGULANABİLECEĞİNİN PARLAK BİR ÖRNEĞİ'

Kant, "Bu, bir cinayetin gizemini ortadan kaldırmak için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği. S. Harishankar öncülüğündeki ekip mükemmel bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan davanın neticelenmesi 17 ay sürdü.

Soruşturma ekibinin başındaki polis Harishankar, "Doğal (kazara) ısırıklarda izler 1.7 ila 1.8 santimetreye yayılır, ancak Uthra'da bu 2.3 ila 2.8 santimetreydi. Bu kesinlikle kobra üzerinde baskı yaratıldığını gösteriyor" diye konuştu.

YILANI BİR HAFTA AÇ BIRAKMIŞ

Polis, ayrıca otopsisi sırasında ölü yılanın, daha agresif hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının da tespit edildiğini belirtti. Harishankar, Uthra'nın bağırsağında uyku ilacı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Sooraj'ın ailesi, polisleri yanıltmak amacıyla Uthra'nın erkek kardeşinin, mirası paylaşmamak için babasının mülkünü gasp etmek istediğini iddia etti.

Soruşturma sırasında SIT, yılanın bölgedeki Suresh adında bir satıcıdan alındığını keşfetti. Suresh, Sooraj'ı yılanı zaptedebilmesi için eğittiğini ve ona yılan tedarik ettiğini söyledi. Sooraj, bir yılan Suresh'ten bir çıngıraklı yılan bir de kobra yılanı kiralamıştı.

Sooraj, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ederek eşi Uthra'ya uyku ilacı içirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını ifade etti. Soruşturmaya göre, mart ayında yaşanan ilk saldırıda çıngıraklı yılan tarafından ısırılan kadın tam 52 gün boyunca yatalak kaldı ve estetik ameliyat geçirdi. Mayıs ayındaki ikinci olayda ise Sooraj, kobra yılanını kullandı ve Uthra hayatını kaybetti.

Bunun yanı sıra Uthra'nın ailesi, Sooraj'ın babası, annesi ve kız kadeşinin çeyiz anlaşmazlığı kızlarına eziyet ettiğini anlattı. Tamamı ev içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.