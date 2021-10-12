Klozetinden yaklaşık 1 metrelik piton yılanı çıktı

12 Ekim 2021 Salı, 15:12

Stourbridge kentinde 34 yaşındaki Laura Tranter, kullanmadan önce klozetinde 1 metreden uzun boyutlarda bir piton yılanıyla karşılaştı.

Sputnik Türkiye'nin The Sun gazetesinde yer alan haberden aktardığına göre, gördüğü manzarının ardından arkadaşının yanına koşan kadın, alkollü olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği'ni (RSPCA) aradığını söyleyen Tranter, gece saatlerinde açık olmadıkları yanıtını aldığını ve sonrasında bir arkadaşına ulaştığını belirtti.

Dehşete düşen kadın, bunun evden kaçan bir evcil haycan olduğunu düşündüğünü ifade etti.

'NEREDEYSE O ŞEYİN ÜZERİNE OTURUYORDUM'

Tranter, "Sabah 5 buçukta tuvalete gitmek için uyandım ve oradaydı. Beni çok korkuttu, o şeyin neredeyse üzerine oturuyordum. Başı oturma yerine yaslanmıştı" dedi.

Gördüğünün gerçek olup olmadığını düşündüğünü kaydeden kadın, "Bu yüzden 2 kez kontrol ettim, ama gerçekten halüsinasyon gördüğümü sanmıştım. Sabah 5 buçukta sabahlığım ve spor ayakkabımla arkadaşım Sarah'nın evinde koşup durdum. Kafası o kadar karışmıştı ki bana içip içmediğimi sordu" ifadelerini kullandı.

'TUVALETE SIKIŞMIŞTI'

"Arkadaşımın kardeşi Dan, örümcekler, yılanlar ve benzeri şeylerle ilgileniyor, bu yüzden onu aradım ve 20 dakika mesafe ötede yaşayan arkadaşı Steve gelip hayvanı çıkardı" diyen Tranter, şöyle devam etti:

"Aslında tuvaletime sıkışmıştı, çünkü ortası o kadar şişmandı ki dışarı çıkamadı ve geri dönemedi. Doğrusu onu dışarı çıkaramadık, bu sebeple tuvalete sıvı bulaşık deterjanı dökmemiz ve sonra dışarı çıkmasına yardımcı olmak için sifonu çekmemiz gerekti."

Steve ve Dan ise, yılanı sahibinin artık beslemek istemediği için salıvermiş olabileceğini ve hayvanın bir şekilde kanalizasyona girmiş olabileceğini düşünüyor. Yılanın ise sonrasında RSPCA ekiplerine teslim edildiği belirtiliyor.