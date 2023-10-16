Eski ABD Ankara Büyükelçisi'ne Ortadoğu görevi
ABD'nin 2019 ila 2022 yılları arasında Ankara Büyükelçiliği görevi verdiği David Satterfield, Beyaz Saray tarafından Ortadoğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilci olarak atandı
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Orta Doğu İnsani İşlerden Sorumlu Özel Temsilci olarak atandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, Satterfield'in görevinin "hayat kurtaran insani yardımların Orta Doğu'da en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak" olduğu belirtildi.
Sullivan, bölgedeki insani sorunları çözmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın en önemli önceliklerinden biri olduğunu ve Satterfield'ın "dünyanın en zorlu çatışmalarından bazılarını takip etme deneyiminin" hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi.
Yapılan açıklamada Satterfield'in BM, Mısır, Ürdün, İsrail ve başta Gazze'dekiler olmak üzere diğer bölgesel aktörlerle ortak çalışma içinde olacağı belirtildi.
ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atanan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Satterfield, Mısır, Suriye, Lübnan, Tunus ve Suudi Arabistan'da da görev yapmıştı.
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