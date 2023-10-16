İsrail polisinden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a fiziki müdahale!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:38

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:40

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken basın mensupları da bölgede olan gelişmeleri aktarıyor.

İsrail polisi, son olarak Gazze sınırında canlı yayın yapan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a fiziki müdahalede bulundu.

Bir süre konuşup polis memurunu ikna etmeye çalışan Ersoy, başarılı olamayınca yayını noktalamak zorunda kaldı.

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.