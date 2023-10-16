İsrail BM deposunu vurdu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletlere ait depoyu vurdu.
İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) ait binayı vuruldu.
UNRWA'ya ait depo, İsrail'in saldırısı sonrası ağır hasar aldı. Gazze'deki itfaiye ekibi yanan binayı söndürmeyi başardı.
BM'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'de görev yapmakta olan 12 BM çalışanının İsrail saldırılarında öldüğü açıklanmıştı.
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