Eski ABD Başkanı Donald Trump Facebook ve Instagram'a geri dönüyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:44

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:44

Meta’nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg tarafından yapılan duyuruda “Önümüzdeki haftalarda Sayın Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınmasına son vereceğiz” denildi.

Clegg açıklamasında hesapların açılma sebebi olarak halkın, bilinçli seçimler yapabilmesi için politikacıların söylediklerini duyması gerektiği gösterildi. Kararın Trump’ın yeniden Başkanlık için aday olması sebebiyle alındığı ve gelecek günlerde Facebook ve Instagram hesaplarının açılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARINA NE OLACAK?

Trump’ın hesaplarının askıya alınmasına neden olan paylaşımlar konusunda ise “Bu tür gönderilerin dağıtımını sınırlayabilir ve tekrarlanan durumlarda reklam araçlarımıza erişimi geçici olarak kısıtlayabiliriz. Bu adım, içeriğin Trump'ın hesabında görünür kalacağı, ancak Trump'ı takip etseler bile insanların akışlarında dağıtılmayacağı anlamına gelir. Ayrıca, yeniden paylaş düğmesini bu tür gönderilerden kaldırabilir ve önerilmelerini veya reklam olarak yayınlanmasını durdurabiliriz” açıklamasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

“Sosyal medyanın kökleri, özellikle dünyanın birçok yerinde tehdit altında oldukları bir zamanda açık tartışma ve fikirlerin, serbest akışının önemli değerler olduğu inancına dayanmaktadır. Genel bir kural olarak, özellikle ABD gibi demokratik toplumlardaki seçimler bağlamında Meta'nın platformlarında açık, halka açık ve demokratik tartışmaların önüne geçmek istemiyoruz.

HALK POLİTİKACILARIN SÖYLEDİĞİNİ DUYMALI

Halk siyasetçilerinin iyi, kötü veya çirkin ne söylediklerini duyabilmeli ki sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin. Ancak bu, insanların platformumuzda söyleyebileceklerinin sınırı olmadığı anlamına gelmez. Gerçek dünyaya zarar verme konusunda net bir risk olduğunda ki bu, Meta'nın kamu söylemine müdahale etmesi için tasarlanmış yüksek bir sınırdır, harekete geçeriz.”

NE OLMUŞTU?

Meta, 6 Ocak 2021'de meydana gelen Washington İsyanlarında Trump’ın saldırganları övmesi üzerine hesapları süresiz olarak askıya almıştı. Meta 'olağanüstü koşullarda olağanüstü bir karar' aldığını ve 7 Ocak’ta Trump’ın hesaplarını 'kamu yararı gözeterek' askıya aldığını duyurmuştu.