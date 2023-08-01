Trump: ABD-Rusya arasındaki vekalet savaşı Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:41

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:41

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin önde gelen yayınlarından Newsweek için kaleme aldığı bir makalesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki "vekalet savaşının" Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi.

Trump, "İnşa etmek için çalıştığım gibi Rusya ile daha iyi bir ilişkiye sahip olmak yerine, şimdi Rusya ile kısmen Russiagate hezeyanının devam eden dumanı tarafından körüklenen bir vekalet savaşımız var. Ukrayna tamamen harap olmuş durumda. Sayısız insan öldürüldü. Şimdi kendimizi Üçüncü Dünya Savaşı'nda bulabiliriz" dedi.

Trump, Washington için Rusya ile gerilimi azaltmanın daha iyi olacağı bir zamanda, ABD'nin istemeden de olsa "Rusya'yı doğrudan Çin'in kucağına itmek" için mümkün olan her şeyi yaptığını kaydetti.

Trump'a göre, kendisini Rusya ile bağlantılı olmakla suçlamak, "gerçek kurbanları Amerikan Halkı" olan "hesaplanamaz bir aldatmaca" haline geldi.

Trump ayrıca, "Bu aldatmacanın ABD'ye verdiği zarar neredeyse hesaplanamaz. Demokrasimizi altüst etti, güvenliğimizi tehdit etti ve özgürlüğümüzü tehlikeye attı" ifadelerini kullandı.