Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: 'Sorunu bitirmek zorundasınız'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail tarafında olup olmadığına ilişkin soruya, "(Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız" dedi.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:25
Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: 'Sorunu bitirmek zorundasınız'
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı Trump, 15 eyalette düzenlenen, "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimler öncesi Fox News'e İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.

Sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu yanıtlayan Trump, "Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" diye konuştu.

Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, "olanları görmekten nefret ettiğini" belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.

Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.


Trump haberleri ABD haberleri israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden Türkiye raporu: 'AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor'

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden Türkiye raporu: 'AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor'
Biden'dan ateşkes çağrısı: 'Çok çok tehlikeli olacak'

Biden'dan ateşkes çağrısı: 'Çok çok tehlikeli olacak'
Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi

Uçakta cinsel ilişki fırsatı sunan şirketlere yoğun ilgi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın masasındaki anketler... AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti

Erdoğan'ın masasındaki anketler... AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti
62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu

62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu
İzmir’de 6 bin işçi iş bıraktı

İzmir’de 6 bin işçi iş bıraktı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…
Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?

Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'
Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’

Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’