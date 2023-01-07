Eski ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Columbia Üniversitesi'nde göreve başlayacak

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:19

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:19

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İşleri Okulu'nda (SİPA) Küresel İlişkiler profesörü olarak göreve başlayacağı bildirildi.

Columbia Üniversitesi Başkanı Lee Bollinger, "Olağanüstü yetenekleri ve kapasiteleri ile eşsiz yaşam deneyimleri göz önüne alındığında, Hillary Clinton, Üniversitenin araştırma ve öğretim misyonlarının yanı sıra kamu hizmeti ve kamu yararına katılım misyonlarına getirebilecekleri açısından benzersiz ve en önemlisi istisnai bir konumdadır" dedi.

Bollinger, 1 Şubat'ta yeni görevine başlayacak olan Clinton'ın SİPA dekanı Keren Yarhi-Milo ve diğer kıdemli öğretim üyeleriyle birlikte "çeşitli önemli girişimler" üzerinde çalışacağını söyledi.

Dekan Keren Yarhi-Milo, "Bakan Clinton, yeni nesil ilkeli politika liderleri yetiştirme ve araştırmaya dayalı yenilikçi fikirler üretme misyonumuzu yerine getirmemize yardımcı olacak. 2023-24 akademik yılından itibaren öğrenciler, dış ve iç politikadaki benzersiz deneyiminden yararlanarak sınıfta kendisiyle etkileşim kurma ve ondan bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olacaklar" diye konuştu.

Yarhi-Milo'ya göre Clinton, "yenilikçi politika çözümleri geliştirmeyi amaçlayan güçlü tartışma ve işbirliği için dünyanın dört bir yanından en iyi politika beyinlerini bir araya getirmeye yönelik yeni ve büyük bir SİPA hedeflerine" liderlik etmeye yardımcı olacak.

CLİNTON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Clinton, yeni göreviyle ilgili olarak yaptığı açıklamada üniversiteye katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Clinton, "Columbia'nın yeni nesil ABD ve küresel politika liderlerini yetiştirme, içgörüleri etkiye dönüştürme ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarının ele alınmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığı bende kişisel bir yankı uyandırıyor. Bu çabalara katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Columbia Üniversitesi, 2022 yılında Clinton'a fahri hukuk doktoru unvanı vermişti.