Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright öldü

24 Mart 2022 Perşembe, 00:08

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü.

Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun "Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği" sorusuna "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.