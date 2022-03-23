Mahkeme 'meşru müdafaa' dedi; eşini öldüren Öznur Efeoğulları'nın beratine karar verdi

23 Mart 2022 Çarşamba, 14:53

Öznur Efeoğulları, eşi Osman Efendioğulları'nı kendisini savunurken bıçakladığı için tutuklanmıştı. Evde alkol aldıktan sonra müziğin sesini kısmasını söyleyen eşini darbeden ve bıçakla saldıran Osman Efeoğulları, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Öznur Efeoğulları'nın avukatlığını yapan kardeşi Avukat Orhan Toklu, ablasının kendi yaşamını kurtarmak için eşini öldürmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

''KENDİMİ SAVUNMASAYDIM ŞU ANDA MEZARDAYDIM''

Avukat Toklu, eniştesinin alkol raporunda yüzde 160 alkollü çıktığını belirtmiş ve son görüşmesinde ablasının kendisine söylediklerini aktarmıştı. Kendisini savunduğunu aktaran Öznur Efeoğulları, ''Eğer ben kendimi savunmasaydım şu anda mezardaydım. Bu kadar vahşice bir saldırı olamaz'' ifadeleri ile gerçekleşen olayı aktarmaya çalışmıştı.

'GELİNİME EZİYET EDİYORDU'

Osman Efeoğulları'nın emniyette ifadesine başvurulan babası Ziya Efeoğulları ise yaşananlardan üzüntü duyduğunu ancak gelininden şikayetçi olmadığını söylemişti. Oğlu Osman’ın bu olaydan dolayı öldüğünü daha sonra öğrendiğini ifade eden baba ifadesinde, "Bir baba olarak bu yaşta evlat acısını yaşadım ancak oğlum Osman’a defalarca yapmış olduğu işlerin yanlış olduğunu söylememe rağmen gelinim Öznur’a eziyet etmeye devam etti. Torunlarım okuyup iş sahibi olmuştur. Bu da gelinim sayesinde olmuştur. Böyle olmasaydı iyiydi ancak olmuş, yapacak bir şey yok. Bundan dolayı kimseden şikayetim yoktur" demişti.

‘ADALET YERİNİ BULDU’

Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.

OLAY GECESİ NE OLMUŞTU?

Avukat Orhan Toklu, olayla ile ilgili yaptığı açıklamalarında eniştesinin 20 Ekim gününün akşamı eve alkollü bir şekilde geldiğini ve balkonda yüksek sesle müzik dinleyip söylediğini, ablası eniştesini uyarınca eniştesinin balkondaki masayı devirip mutfaktan bıçak alarak ablasını yaralamaya başladığını anlatmıştı. Yaşanan anlarla ilgili ise ''Eniştem bıçağı aldıktan sonra ''seni doğrayacağım'' diyor ve ablama saldırıyor. Ablam o arada bunu itiyor ve bu yere düşüyor. Sonrasında kalkıyor, tekrar bıçağı alıyor ve yine saldırıyor. Ablam yine itiyor. Yine düşüyor ve yine saldırıyor. Bu sefer ablamı 5 yerinden bıçaklıyor ve ablam vurunca bıçak ablamın yanına düşüyor. O ablamın üzerine gelince ablam da bıçağı alıp kendisini savunuyor. Bıçağın üstüne düşüyor ancak düştüğünde ölmüyor. Ablam kendisini tuvalete kilitliyor. Çocuklarını, 112'yi, 155'i arıyor. Sonra çocukları geliyor eve. Sağlık ekipleri çağırılıyor ve eniştem hastanede vefat ediyor.'' açıklamalarını yapmıştı.