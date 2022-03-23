Mahkeme 'meşru müdafaa' dedi; eşini öldüren Öznur Efeoğulları'nın beratine karar verdi
20 Ekim günü, Adana'nın Kozan ilçesinde kendisine şiddet uygulayan ve bıçakla yaralayan eşi Osman Efeoğulları'nı kendisini savunurken bıçaklayan Öznur Efeoğulları, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın "alkollü" eşinden kendisini savunmaya çalışırken gerçekleştiğini söyleyen Efeoğulları, çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi.
Öznur Efeoğulları, eşi Osman Efendioğulları'nı kendisini savunurken bıçakladığı için tutuklanmıştı. Evde alkol aldıktan sonra müziğin sesini kısmasını söyleyen eşini darbeden ve bıçakla saldıran Osman Efeoğulları, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Öznur Efeoğulları'nın avukatlığını yapan kardeşi Avukat Orhan Toklu, ablasının kendi yaşamını kurtarmak için eşini öldürmek zorunda kaldığını ifade etmişti.
''KENDİMİ SAVUNMASAYDIM ŞU ANDA MEZARDAYDIM''
Avukat Toklu, eniştesinin alkol raporunda yüzde 160 alkollü çıktığını belirtmiş ve son görüşmesinde ablasının kendisine söylediklerini aktarmıştı. Kendisini savunduğunu aktaran Öznur Efeoğulları, ''Eğer ben kendimi savunmasaydım şu anda mezardaydım. Bu kadar vahşice bir saldırı olamaz'' ifadeleri ile gerçekleşen olayı aktarmaya çalışmıştı.
'GELİNİME EZİYET EDİYORDU'
Osman Efeoğulları'nın emniyette ifadesine başvurulan babası Ziya Efeoğulları ise yaşananlardan üzüntü duyduğunu ancak gelininden şikayetçi olmadığını söylemişti. Oğlu Osman’ın bu olaydan dolayı öldüğünü daha sonra öğrendiğini ifade eden baba ifadesinde, "Bir baba olarak bu yaşta evlat acısını yaşadım ancak oğlum Osman’a defalarca yapmış olduğu işlerin yanlış olduğunu söylememe rağmen gelinim Öznur’a eziyet etmeye devam etti. Torunlarım okuyup iş sahibi olmuştur. Bu da gelinim sayesinde olmuştur. Böyle olmasaydı iyiydi ancak olmuş, yapacak bir şey yok. Bundan dolayı kimseden şikayetim yoktur" demişti.
‘ADALET YERİNİ BULDU’
Şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren ve ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle ceza verilmeyen Öznur Gülten Efeoğulları tahliye edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 aydır bulunduğu Kozan M Tipi Cezaevi'nden çıkan Efeoğulları'nı, kapıda çocukları ve akrabaları karşılandı. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Efeoğulları, adalete güvendiğini belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.
OLAY GECESİ NE OLMUŞTU?
Avukat Orhan Toklu, olayla ile ilgili yaptığı açıklamalarında eniştesinin 20 Ekim gününün akşamı eve alkollü bir şekilde geldiğini ve balkonda yüksek sesle müzik dinleyip söylediğini, ablası eniştesini uyarınca eniştesinin balkondaki masayı devirip mutfaktan bıçak alarak ablasını yaralamaya başladığını anlatmıştı. Yaşanan anlarla ilgili ise ''Eniştem bıçağı aldıktan sonra ''seni doğrayacağım'' diyor ve ablama saldırıyor. Ablam o arada bunu itiyor ve bu yere düşüyor. Sonrasında kalkıyor, tekrar bıçağı alıyor ve yine saldırıyor. Ablam yine itiyor. Yine düşüyor ve yine saldırıyor. Bu sefer ablamı 5 yerinden bıçaklıyor ve ablam vurunca bıçak ablamın yanına düşüyor. O ablamın üzerine gelince ablam da bıçağı alıp kendisini savunuyor. Bıçağın üstüne düşüyor ancak düştüğünde ölmüyor. Ablam kendisini tuvalete kilitliyor. Çocuklarını, 112'yi, 155'i arıyor. Sonra çocukları geliyor eve. Sağlık ekipleri çağırılıyor ve eniştem hastanede vefat ediyor.'' açıklamalarını yapmıştı.
İlgili Haberler
- Eşini öldürmekle yargılanan Öznur Efeoğulları olay günü ile ilgili açıklamalarda bulundu
- Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı
- Kilis'te polis eliyle kadın cinayeti: Silahla vurduğu eşi hayatını kaybetti, bir hemşire yaralandı
Video Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Marmara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
- Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirild
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
En Çok Okunan Haberler
- Rusya, ayçiçeği yağı ihracatına kota getiriyor
- Danıştay kararını verdi: Zeytinlikler kazandı
- Bakan Nebati'den 'Varank' paylaşımı
- Bakan Muş'tan 'enflasyon' yorumu!
- 'Tek amaç İBB'yi ve İETT'yi batırmak'
- Rus kozmonot kıyafetini değiştirdi
- Şekerin alternatifi: İşte stevia bitkisi (şeker otu)
- Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
- TFF '2028' için resmen başvurdu
- Kayıp üniversite öğrencisi Furkan'dan acı haber