Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Outzen: 'Biden, Erdoğan'a pragmatik yaklaşacaktır...'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 18:40

Güncelleme: 20.06.2023 - 18:40

Milli İstihbarat Teşkilatı eski Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla birlikte Türk dış politikasının önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası tüm dünyada merak konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Eski Danışmanı Richard Outzen, harici.com.tr'de Sarp Sinan Hacır'a yaptığı açıklamalar ile Türkiye'nin ABD'den nasıl göründüğüne ışık tuttu.

Richard Outzen, konuşmasında, önümüzdeki aylarda İsveç’in NATO üyeliğine dair önemli bir ilerleme öngörmediğini kaydetti. Outzen, buna ilişkin olarak, “İsveç, terörle mücadele konusunda gevşek bir tavır takınıyordu. Yeni terör yasasını ancak Haziran ayında geçirebildi. Bu yasaya göre Türkiye’ye iade edilecek teröristlerin akıbeti belli olduktan ve Türkiye’nin güvenlik çekinceleri giderildikten sonra Finlandiya gibi NATO’ya girebilecek” ifadelerini kullandı.

Outzen’e göre, F-16 meselesi ise İsveç’in NATO üyeliğine bağlı. Outzen, bu çerçevede, “Bu iki olay birbiriyle bağlı olmamalıydı ama ne yazık ki böyle. Biden F-16’ların Türkiye’ye verilmesini istese bile ikna etmesi gereken kongre üyeleri var. Bu üyeler F-16’ların verilmesi için İsveç’in üyeliğini şart koşuyorlar. Maalesef ki bu iki konu birbiriyle bağımsız görülemez. Türkiye’nin ihtiyaçlarını İngiltere gibi diğer partnerleriyle ya da son dönemde güçlenen savunma sanayiiyle çözmesi mantıklı olacaktır” dedi.

“BIDEN, PRAGMATİK YAKLAŞACAK”

Türkiye seçimleri sonrası, Türk-ABD ilişkilerinin olası seyrine ilişkin de yorumlarda bulunan Outzen, Beyaz Saray’ın Türkiye’ye daha pragmatik yaklaşacağını söyledi.

Outzen, bu bağlamda şu ifadeleri kullandı:

“2021 ve 2022 yılında yapılan Demokrasi zirvelerine Türkiye davet edilmedi. Bu şekilde Türkiye’nin demokratik bir ülke olmadığı iması ortaya çıkmıştı. Ancak seçim sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 'Türkiye bir demokrasidir' dedi. Şartlı demokrasi ya da otoriter demokrasi değil, tam bir demokrasi olarak bahsetti. Evet, istedikleri olmadı, ancak yine de birlikte çalışmaya devam edeceklerini belli ettiler...”

Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonuyla ilgili de konuşan Outzen, Fırat’ın batısına yapılacak bir operasyonun ABD’yi çok rahatsız etmeyeceğini söyledi. Emekli albaya göre, ABD askerleri Fırat’ın doğusunda konuşlanmış durumda. Bu nedenle, Türkiye’nin ABD’yle diyaloğu sürdürerek yapacağı bir operasyon yaptırımlarla sonuçlanmayabilir.

????ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen @RichOutzen sorularımızı yanıtladı:



??F-16 meselesi İsveç’in üyeliği ile bağlantılı



??İsveç’in NATO üyeliğini görene kadar F-16 onayını vermeyecekler



??Türkiye-Yunanistan meselesinde ABD pek dengeli davranmıyor



??ABD 30 yıl… pic.twitter.com/k6H8qGhIJI — harici (@haricitr) June 20, 2023

Röportajın tam hali için yukarıdaki iletide yer alan YouTube bağlantısına tıklayınız...

“ABD’NİN YERİNİ ÇİN ALIYOR..."

Richard Outzen, son dönemde sık konuşulan çok kutupluluk meselesi üzerine de konuştu ve bu konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle özetledi:

“ABD’nin Ortadoğu’daki niyeti ilk başta kötü değildi, ancak zamanla çok hatalar yapıldı. Artık ABD’nin yerini Çin alıyor. Çin ABD’nin yaptığı hataları tekrarlamazsa bölge için olumlu gelişmeler olur. Çok kutupluluk, Ortadoğu için iyi olabilir. Buradaki kararlar Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, İran gibi bölge ülkeleri tarafından alınmalı...”

"BÜYÜK TOPRAK DEĞİŞİMİ OLMAZ..."

Son yıllarda Ege’de artan gerilimle ilgili de konuşan Outzen, ABD’nin Dedeağaç’ta kurduğu üslerin Rusya’ya karşı olduğunu ve Türkiye’yi tehdit etmediğini savundu. Emekli Albay’a göre ABD’nin özellikle silah satışındaki eşit olmayan tutumu Türkiye’nin kaygılarının artmasına sebep oluyor.

Konuşmasında son olarak Ukrayna savaşına da değinen Outzen, Ukrayna’nın beklenen taarruzunun sonuçlanmadığını, ana kuvvetin hala çatışmaya katılmadığını iddia etti. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin “bu sene büyük toprak değişimi olmaz” sözlerinin hatırlatılması üzerine Outzen, “Sayın Milley, Kiev üç günde düşer demişti. Yüksek rütbe her zaman iyi tahmin getirmiyor” ifadelerini kullandı.

Rus ordusunda ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Outzen, savaşın uzun yıllar sürebileceğinin altını çizdi.