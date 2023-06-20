Rusya: ABD, Rus birliklerin üzerine sıtmalı sivrisinekler atmayı planlıyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:19

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:37

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin insansız hava araçlarını kullanarak Ukrayna'daki Rus askerlerine yönelik "sıtma virüslü sivrisinekleri salmayı planladığını" iddia etti.

İgor Kirillov, Herson'daki Kahovka Barajı'nın patlatılmasına ilişkin, "Kiev rejimi tarafından planlanan Herson bölgesinin sular altında bırakılması, arbovirüs enfeksiyonları da dahil olmak üzere durumu karmaşıklaştırabilir" dedi.

Kahovka Barajı'ndaki "su seviyesinin düşmesinin ardından, başta Batı Nil ateşi olmak üzere sivrisineklerle bulaşan hastalıkların oluşmasının mümkün" olduğunu kaydeden Kirillov, şöyle devam etti:

"ABD'nin enfekte vektörlerin kullanımına yönelik yüksek teknik hazırlık düzeyi, enfekte sivrisinekleri havada yaymak üzere tasarlanmış bir drone için alınan patentle kanıtlanmıştır."

Kirillov, söz konusu "patent"e ilişkin ayrıntıya girmeden "Drone'da böceklerle dolu bir kabı belirli bir alana götürülebilir ve onları serbest bırakabilir" diye konuştu.

Kirillov, "Sivrisineklerin ısırdığında askeri personele 'sıtma gibi tehlikeli bir enfeksiyon bulaştırabileceği' uyarısı yaparak, "Patentin açıklamasında, enfekte olan askerin kendisine verilen savaş görevlerini yerine getiremeyeceği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.