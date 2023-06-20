Rusya'dan 'saldırı' uyarısı: ABD ve İngiltere çatışmaya doğrudan katılır
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile yapılacak saldırıların, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile yapılacak saldırıların, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini, bu durumda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indireceklerini söyledi.
Şoygu, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenlediğini, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü belirtti.
Ukrayna ordusunun, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a, HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırı yapacağı hususunda bilgi edindiklerini bildiren Şoygu, "Bu füzelerin, Rusya'nın yürüttüğü 'özel operasyon' bölgesi dışında kullanılması, ABD ile Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına gelecektir. Aynı zamanda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indirilmesini gerektirecek" dedi.
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