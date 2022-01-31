Eski ABD güzeli Cheslie Kryst, yaşamına son verdi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:54

Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst’in, pazar sabahı New York’ta bir gökdelenden atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kadının sosyal medyada en son attığı "Bugün size huzur ve barış getirsin" mesajı ise olayın ardından gündem oldu.



Sözcü'nün haberine göre; 30 yaşındaki Kryst’in bir süredir avukatlık yaptığı bildirildi. Genç kadın daha önce de bir eğlence programında muhabirlik yapmıştı. 2019 yılında Miss USA yarışmasını kazandı ve ABD’nin en güzel kadını seçildi.

Manhattan şehir merkezindeki lüks dairesinin bulunduğu binanın 29’uncu katına çıkan Kryst’in buradan atladığı ve karlı kaplı alanda cesedinin bulunduğu bildirildi.

Kaynaklara göre, en son 29. kattaki terasta görülen Kryst’in daha sonra yaşamına son verdi.

Polis, dairede Kainat Güzeli’nin annesine bıraktığı notu da buldu. Notta olayla ilgili bir bilginin yer almadığı aktarıldı.

Bir polis kaynağı New York Post’a "Sadece güzel değil, aynı zamanda akıllıydı. Ve o bir avukattı. Herkesin kıskanacağı bir hayatı vardı, çok üzücü" ifadelerinde bulundu.