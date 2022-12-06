Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton duyurdu: Aday olmaya hazırım

06 Aralık 2022 Salı, 12:09

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 2024 ABD seçimlerinde başkan adayı olmaya hazır olduğunu söyledi.

John Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görevdeki Cumhuriyetçi başkan adayları Donald Trump'tan vazgeçmezlerse, yarışa girmeye hazırım" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde gerçekleştiği iddia edilen "büyük sahtekarlığın" "anayasada yer alanlar da dahil olmak üzere tüm kuralların, düzenlemelerin ve maddelerin tersine çevrilmesine izin verdiğini" söyledi.

Donald Trump'ın açıklamasını yorumlayan Bolton, anayasa konusunu gündeme getirmenin kendisine göre "Amerikan karşıtı" bir düşünce olduğunu söyledi.

Bolton, 2018-2019 yılları arasında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.