Eski ABD'li diplomattan 'nükleer silah' itirafı: 'Caydırmak ve riskleri önlemek için...'

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin topraklarında nükleer silah konuşlandırmasının, kıtada nükleer silahların yayılma riskini azaltmak için olduğunu söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:35
Eski ABD'li diplomattan 'nükleer silah' itirafı: 'Caydırmak ve riskleri önlemek için...'
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Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin topraklarında nükleer silah konuşlandırmasının bu ülkeleri kendi nükleer silahlarını geliştirmekten caydırmak ve nükleer silahların yayılma riskini azaltmak için olduğunu savundu.

Gottemoeller, şunları kaydetti:

“ABD, Avrupa'daki NATO müttefiklerine yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerinin bir parçası olarak, gerçekten de genişletilmiş caydırıcılık misyonunun bir parçası olarak silah konuşlandırmıştır. Bu misyon, Sovyetler Birliği'nin, NATO ülkeleri ve Almanya'nın nükleer silah programını geliştirmesinden ve bu programa ev sahipliği yapmasından büyük endişe duyduğu 1960'lı yıllardaki NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) müzakerelerinden gelmektedir.”

Getemuller, ABD ve NATO müttefikleri açısından “NPT'nin Avrupa'da nükleer silahların yayılmasını önleyen bir anlaşma olduğunu, çünkü birçok NATO müttefikinin nükleer silah edinmesini ve konuşlandırmasını engellediğini” de sözlerine ekledi.

Nisan ayında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Ortadan Kaldırma Kampanyası (ICAN), NATO ülkelerinin Polonya'da nükleer silah konuşlandırarak NPT'yi ihlal edeceklerini öne sürmüştü.

Örgüt, ABD'nin Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Türkiye'deki hava üslerinde resmi bir açıklama olmaksızın yaklaşık 150 nükleer bomba bulundurduğunu ileri sürüyor.


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