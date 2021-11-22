Merkel, Covid-19 tedbirlerinin artırılmasına yönelik çağrıda bulundu
Görevi devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün 4'üncü dalgasıyla mücadele için sert tedbirler getirilmesi çağrısında bulundu.
Bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yöneticileriyle acil bir toplantı yapan Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüsün 4'üncü dalgasıyla mücadele için daha sert tedbirler getirilmesi çağrısında bulundu.
Toplantıda önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen Merkel, "Son derece kötü durumdayız" diyerek, daha güçlü adımların alınması gerektiğini belirtti.
Yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini yürütmeye devam eden Merkel'in parti yöneticileriyle yaptığı toplantıya iki uzman da katılarak salgının durumu hakkında bilgi verdi.
SAĞLIK BAKANI DA UYARMIŞTI
Geçen hafta Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki koronavirüsün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Spahn açıklamasında, artan koronavirüs vakaları için "acil ulusal durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.
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