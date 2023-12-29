Eski bakan yardımcısı "oy satın almakla" suçlanıyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:33

Güncelleme: 29.12.2023 - 08:33

Japonya'da eski Adalet Bakan Yardımcısı Kakizava Mito, bu sene başkent Tokyo'nun Koto Belediyesi yerel seçimlerinde "oy satın aldığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kakizava, yerel seçimde "kendisinin desteklediği aday lehine seçim faaliyeti yürütmeleri amacıyla meclis üyelerine para ödemekle" itham ediliyor.

Suçlamaları reddeden ve ödenen paranın "geleneksel bir katkı" olarak verildiğini savunan Kakizava, bunun "oy satın alma" niyeti taşımadığını bildirdi.

Kakizava, desteklediği adayın seçim kampanyasına yönelik tavsiye verdiğinin ortaya çıkması sonrası bu yıl ekimde bakan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

"Oy satın alma" iddiaları sonrası savcılar bu ay Kamu Seçim Yasası'nı ihlal ettiği suçlamasıyla Kakizava'nın resmi bürosunda araştırma yapmıştı.

Japonya Temsilciler Meclisi milletvekili Kakizava, bunun üzerine iktidardaki Liberal Demokrat Partiden (LDP) istifa etmişti.