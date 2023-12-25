Japonya'da Türkiye damgası

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Elektrikli ve otonom minibüs, midibüs ve şehir içi otobüs üretimiyle sadece Türkiye’de değil Avrupa ülkelerinde de önemli başarılara imza atan Karsan, Japonya pazarına e-JEST’le giriş yaptı. Böylece Karsan, Japonya pazarında yer alan ilk Türk otomotiv markası ve ilk elektrikli Avrupa markası oldu. Otomotiv alanında dünya devlerinden biri olan Japonya’da toplu taşımada kullanılan otobüs pazarına da açık ara Japon markalar hâkim. Buna karşılık ağırlıklı olarak hibrit otobüslerin kullanıldığı Japonya’da e-JEST’in tren istasyonlarında kullanılması planlanıyor. Karsan, 2024 yılında toplam 100 adet sağdan direksiyonlu e-JEST’i Japonya’ya teslim edecek.

‘HEDEF 100 ADET SATIŞ’

e-JEST’i, Japonya’da Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende tanıtan Karsan, bu pazarda faaliyetlerini distribütörü Altech firmasıyla yürütecek. Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa’daki başarılarımız ve Kuzey Amerika pazarında büyük bir hızla genişlettiğimiz araç parkımızın yanına şimdi de Japonya pazarını ekliyoruz. ‘Mobilitenin geleceğinde bir adım önde’ olma vizyonumuz ile dünyada toplu ulaşımı dönüştürüyoruz. Bu dönüşüme, 2018 yılı sonunda 6 metrelik elektrikli minibüs e-JEST ile başlamıştık. Hedefimiz bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapatmak. Kısa bir süre önce Kanada ile Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST modelimiz, son 3 yıldır üst üste Avrupa’da kendi sınıfının en fazla tercih edilen modeli olmaya devam ediyor. Bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya’ya giriş yapan ilk elektrikli Avrupa markası olduk. Ayrıca Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Gelecek yıl içinde Japonya pazarında da 100 adetlik satış hedefliyoruz” dedi.

Altech CEO’su Toshishige Ikeya ise “Elektrikli otobüs işimizin gelecekte şirketimizin ana itici gücü olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Karsan ile işbirliğimiz başarımızın anahtarı olacağını düşünüyoruz. Karsan ile değerli ortaklığımızı sürdürmeyi ve Japonya’daki elektrikli otobüs pazarını geliştirmek için uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyoruz” açıklamasını yaptı.

210 KİLOMETRE MENZİL

22 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan 6 metrelik e-JEST, gücünü BMW’nin 135 kW’lik elektrik motorundan alıyor. 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip olan araç, hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabiliyor.