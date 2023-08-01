Eski bakıcı, 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:30

Avustralya’da eski bir çocuk bakıcısının, 91 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bunları filme kaydettiği ve içeriği internette dağıttığı iddiasıyla 1623 cinsel saldırı suçu ile suçla suçlandığı açıklandı.

1623 suçlamanın içerisinde 246 cinsel istismar ve 673 çocuğa karşı uygunsuz cinsel davranış suçlamarı yer aldı.

BBC'de yer alan habere göre, komiser yardımcısı Justine Gough, vakanın toplum için "derin üzüntü verici" olacağını söyledi.

Gough, vakaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişinin çocuklara yaptıkları hayal gücünün ötesinde. Uzun süre polislik yaptıktan sonra şaşırmamaya çalışıyorsunuz, ama bu korkunç bir vaka”

Sanığın elektronik cihazlarında 4 bin görüntü ve video bulduğunu belirten Gough, bakıcının istismar anını filme almak ve dağıtmakla ilgili yüzlerce suçlamayla da karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gough ayrıca, sanığın 15 yıl boyunca ülke içinde ve yurtdışındaki çocuk bakım merkezlerinde genç kızları kandırmaya çalıştığını iddia etti.

