Cinsel istismar şüphelisi Samsun'da yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19), şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaştı.
OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI
İlçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şüpheli işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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