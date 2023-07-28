Cinsel istismar şüphelisi Samsun'da yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:35
Cinsel istismar şüphelisi Samsun'da yakalandı
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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sinop'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli B.G'nin (19), şehirlerarası otobüs firmasında çalıştığı bilgisine ulaştı.

OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

İlçe terminaline giriş yapan otobüsteki zanlı gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şüpheli işlemleri için Emniyet'e götürüldü.


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