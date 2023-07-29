Meksikalı kadın turist, Eyfel Kulesi'nin yakınında cinsel istismara uğradı
Fransa'da Eyfel Kulesi yakınlarındaki turistler ve yerel halk arasında oldukça popüler olan Champ De Mars parkında 27 yaşındaki Meksikalı bir kadın turist, beş erkek tarafından cinsel istismara uğradı.
Fransa'da 27 yaşındaki Meksikalı bir kadın turist Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ De Mars'da beş erkek tarafından cinsel istismara uğradı.
Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, Paris savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, saldırganlardan ikisinin tutuklandığını ve üçünün ise halen firarda olduğunu bildirdi.
Söz konusu olay, Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun güvenlik gerekçesiyle parkı geceleri kapatması yönündeki baskıyı yeniden canlandırdı.
Eski Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, cinsel saldırıya ilişkin belediye başkanına sert tepki göstererek, "Anne Hidalgo, Parislilerin ve turistlerin güvenliğini sağlamak için Champ De Mars'ı geceleri kapatmayı kabul etmeden önce kaç cinsel saldırı ve tecavüz bekliyor?" dedi.
Bölgede daha önce de benzer olayların meydana geldiği biliniyor.
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