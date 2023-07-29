Meksikalı kadın turist, Eyfel Kulesi'nin yakınında cinsel istismara uğradı

Fransa'da Eyfel Kulesi yakınlarındaki turistler ve yerel halk arasında oldukça popüler olan Champ De Mars parkında 27 yaşındaki Meksikalı bir kadın turist, beş erkek tarafından cinsel istismara uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 15:12
Meksikalı kadın turist, Eyfel Kulesi'nin yakınında cinsel istismara uğradı
Abone Ol google-news

Fransa'da 27 yaşındaki Meksikalı bir kadın turist Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ De Mars'da beş erkek tarafından cinsel istismara uğradı. 

Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, Paris savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, saldırganlardan ikisinin tutuklandığını ve üçünün ise halen firarda olduğunu bildirdi.

Söz konusu olay, Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun güvenlik gerekçesiyle parkı geceleri kapatması yönündeki baskıyı yeniden canlandırdı.

Eski Fransa Adalet Bakanı Rachida Dati, cinsel saldırıya ilişkin belediye başkanına sert tepki göstererek, "Anne Hidalgo, Parislilerin ve turistlerin güvenliğini sağlamak için Champ De Mars'ı geceleri kapatmayı kabul etmeden önce kaç cinsel saldırı ve tecavüz bekliyor?" dedi.

Bölgede daha önce de benzer olayların meydana geldiği biliniyor.


fransa Eyfel Kulesi

İlgili Haberler

Eric Zemmour: 'Fransa, Lübnan'a dönüşecek...'

Eric Zemmour: 'Fransa, Lübnan'a dönüşecek...'
Fransa'da 'turuncu' alarm

Fransa'da 'turuncu' alarm
Fransa, isyanların ardından Bastille Günü'nde havai fişek satışını yasakladı

Fransa, isyanların ardından Bastille Günü'nde havai fişek satışını yasakladı

En Çok Okunan Haberler