Eski Başbakan'dan Trump'a övgüler: Dünya'nın ihtiyacı olan şey

Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 20.01.2024 - 13:22

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Donald Trump için yeni bir başkanlık döneminin 'tam olarak dünyanın ihtiyacı olan şey' olabileceğine inanıyor.

Trump'ın Kasım ayında yapılması planlanan ABD seçimlerindeki zaferiyle ilgili uluslararası endişelere tepki gösteren Johnson, bir İngiliz gazetesindeki haftalık köşesinde, Trump'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savaşında desteklemesi halinde, yenilenen liderliğinin 'dünya için büyük bir kazanç olabileceğini' söyledi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Trump, Beyaz Saray'a tekrar çıktığında Kiev'e verdiği desteğin devam edeceği konusunda şüphelerini dile getirmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan dostane ilişkisiyle övünmüştü.

Ancak, Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olan Johnson, Trump'ın savaşla yıpranmış bu ülkeye ihanet etmeyeceğini iddia etti.

İngiliz haber ajansı PA Media, Johnson'ın şu sözlerini aktardı:

"Trump'ın Ukraynalıları yüzüstü bırakacağına kesinlikle inanmıyorum. Tam tersine, Putin ile bir anlaşmaya varılmadığını doğruladıktan sonra, bunu yapma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu durumda Trump yönetimi altında Batı'nın daha güçlü, dünyanın daha istikrarlı olması ihtimali çok yüksek."