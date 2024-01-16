Avrupa ülkelerine seslendi: Trump'ın kazanmasından korkmayın

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:58

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması münasebetiyle Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bu yıl dünya genelinde yapılacak seçimlerle demokrasilerin "sınanacağını" ifade etti.

Belçikalı lider, Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki ABD seçimlerindeki en güçlü başkan adayı Trump'ın yarışı kazanması ihtimaline işaret ederek, ABD'nin Avrupa'yı tek başına bırakacağı senaryosundan korkulmaması gerektiğini söyledi.

De Croo, 2024'ün Avrupa için önemli bir yıl olacağının altını çizerek, "Batı için çok şey tehlikede. Demokrasilerimizin ve özgürlüklerimizin sınanacağı bir yıl olacak. Sadece bu parlamento için değil, aynı zamanda ABD Kongresi ve ABD başkanlığı için de. Eğer 2024 bize yeniden 'Önce Amerika' ideolojisini getirirse, Avrupa her zamankinden daha fazla tek başına kalacaktır. Avrupalılar olarak bu ihtimalden korkmamalı, onu kucaklamalıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydeden De Croo, "ABD ve diğer müttefikler için Ukrayna'ya destek stratejik bir mesele, jeopolitik bir husustur. Biz Avrupalılar için ise Ukrayna'ya destek varoluşumuz için gereklidir. Bu, güvenliğimizin ve refahımızın merkezinde yer alıyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e uyarıda bulunduğunu söylemişti.

Breton, Trump'ın, AB yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmede, von der Leyen'e "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız" dediğini aktarmıştı.

Trump'ın ayrıca, söz konusu görüşme sırasında, "Bu arada NATO öldü ve biz de NATO'dan ayrılacağız" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.