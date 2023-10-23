Eski Başbakan'dan Ukrayna iddiası: Anlaşmayı imzalamasına ABD izin vermedi

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:12

Almanya merkezli Berliner Zeitung'a cuma günü bir röportaj veren 79 yaşındaki eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, İstanbul'daki görüşmelere arabuluculuk etmesinin istendiğini söyledi.

Ukrayna temsilcilerinin NATO'ya katılım gibi bazı konularda taviz vermeye hazır olduğunu belirten eski Almanya lideri, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etmedi çünkü buna izin verilmedi. Tartıştıkları her şeyi Amerikalılara sormak zorundaydılar" diye konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya'yla yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Schröder, Washington'ın stratejisini "ölümcül" olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar, Rusya'yı baskı altında tutabileceklerine inandı. Şimdi ABD tarafından kısıtlanan iki aktör, Rusya ve Çin, güçlerini birleştiriyor. Amerikalılar, her ikisini birden kontrol altında tutabilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor. Benim mütevazı görüşüme göre, bu bir hata. Amerikan tarafının nasıl parçalandığına bakın. Kongre'deki kaosa bir bakın."

"BARIŞ FIRSATINI KAÇIRDI"

İstanbul'daki görüşmeler sırasında Zelenski'nin Kırım ve Donbas'taki ayrılıkçı bölgeler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu belirten Schröder, Batı Avrupa'nın barış fırsatını kaçırdığını söyledi.

Eski Almanya lideri, "Silah sevkıyatı sonsuza kadar sürecek bir çözüm değil ama kimse konuşmak istemiyor. Herkes siperlerde oturuyor. Kaç insan daha ölmek zorunda? Burası da biraz Ortadoğu gibi. Her iki taraftan da kaybedenler kimler? Çocuklarını kaybeden yoksullar" diye konuştu.

Doğu Avrupa'da barış müzakerelerini yalnızca Almanya lideri Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden başlatabileceğini söyleyen Schröder, "Scholz ve Macron, Ukrayna'da barış sürecini desteklemeli. Çünkü bu bir Amerikan meselesi değil, onun da üstünde bir Avrupa meselesi. Yalnızca Macron ve Scholz, Putin'le konuşabilir" dedi.

"AKSİ TAKTİRDE BARIŞA ULAŞMAK ZOR OLACAK"

Kremlin'de hangi lider oturuyor olursa olsun, Moskova'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılmasına izin vermeyeceğini belirten Schröder, "Bu tehdit algısı duygusal olabilir ama gerçek. Batı bunu anlamalı ve buna uygun olarak bazı tavizler vermeli. Aksi takdirde barışa ulaşmak zor olacak" ifadelerini kullandı.

Almanya'da sokaktaki insanla, politikacılar arasındaki düşünce farklılıklarının hiç bu kadar fazla olmadığına dikkat çeken Schröder, bir önceki Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2015'te binlerce mülteciye kapıları açma kararının ahlaken doğru görülebileceğini ancak siyaseten büyük bir hata olduğunu söyledi.

Ülkede radikal sağcı AfD'nin eyalet seçimleri ve ülke genelindeki anketlerde kaydettiği yükselişin sorulması üzerine Schröder, "Aptalca fikirleri var ama tehdit oluşturmuyorlar. Almanya, AB ve NATO'ya entegre olmuş durumda. Bu bizi, AfD'nin Naziler benzeri bir partiye dönüşmesi tehlikesinden koruyor" dedi.

SCHRÖDER KİMDİR?

Gerhard Schröder, 1998'den 2005'e Almanya Başbakanı olarak görev yapmış, 1999-2004'te de Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanlık koltuğunda oturmuştu.

Schröder iktidarı kaybettikten sonra, çoğunluk hissesi Gazprom'a ait olan Rus-Alman şirketi Nord Stream AG'nin denetim kurulu başkanı olmuş, 2017'de Rus devlet enerji şirketi Rosneft'in denetim kurulu başkanlığına getirilmişti.

Alman siyasetçi Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren, Rusya'yla bağları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.