Eski Başkan Joe Biden'dan beklenmedik kariyer hamlesi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:38

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:48

Creative Artists Agency (CAA) adlı yetenek ajansının eş başkanı Richard Lovett, eski ABD Başkanın ajanslarına katıldığını duyurarak "82 yaşındaki lideri bünyelerine katmaktan büyük onur duyduklarını" belirtti.

Lovett, açıklamasında şunları söyledi:

"Başkan Biden, Amerika’nın ulusal ve küresel meselelerdeki en saygın ve etkili seslerinden biridir. Kamu hizmetine olan yaşam boyu bağlılığı; birlik, iyimserlik, onur ve umut üzerine kuruludur. Onunla tekrar çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz."

DAHA ÖNCE DE BİZİ TEMSİL ETMİŞTİ

Biden, Donald Trump’a karşı 2020 seçim zaferini kazanmadan önce, 2017’den görevine başlayana dek CAA tarafından temsil ediliyordu.

Bu dönemde, Biden "Promise Me, Dad" adlı anı kitabını yayımladı. Kitap, kısa sürede New York Times çoksatanlar listesinde bir numaraya yükseldi ve Biden, kitabını tanıtmak için 42 şehirlik bir turneye çıktı.

CAA, ayrıca Biden’ın selefi Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın sahibi olduğu "Higher Ground Productions" adlı yapım şirketini de temsil ediyor.

SIRADAKİ ADIMI NE OLACAK?

Şu an için Biden’ın ajans bünyesinde ne yapacağı kesinleşmiş değil. Ancak Beyaz Saray’daki dönemine dair anlatacak birçok hikayesi olduğu kesin.

Özellikle 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan baskına çok yakından tanıklık etmiş olması, onun anlatacakları arasında önemli bir yer tutabilir.

Biden, görevi Trump’a devrederken, demokrasinin ne kadar kırılgan olduğuna dair duyduğu endişeleri dile getirmişti.

"Demokrasinin ne denli kırılgan olduğu konusunda endişeliyim. Bu belki klişe gibi gelebilir," diyen Biden, veda röportajında şunları söylemişti:

"Gerçekten, gerçekten kaygılıyım. Bunu belki de 100 kez söylediğime tanık oldunuz. Bence şu an tarihin kritik bir dönüm noktasındayız."