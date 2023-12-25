Eski başkan yardımcısı Meksika'dan sığınma talep etti

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:16

İki kez yolsuzluk suçundan hüküm giyen eski Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın, başsavcılık tarafından kendisine zulmedildiğini ileri sürerek Meksika'dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu açıklandı. 2013-2017 yılları arasında Rafael Correa'nın sol hükümetinde başkan yardımcısı olan Glas, haftasonundan bu yana Quito'daki Meksika büyükelçiliğinde "misafir" olarak bulunuyor.

Başsavcılık, Glas'tan, 2016 depreminden sonra kıyıdaki Manabi eyaletinin yeniden inşasına yardım etmek için toplanan kamu fonlarıyla ilgili bir dava hakkında kendileriyle görüşmesini istemişti.

Avukat Eduardo Franco Loor Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, Glas'ın 2017'de sığınma talebinde bulunduğunu doğrulayarak, "2017'den bu yana siyasi bir zulüm var ve bu zulüm son zamanlarda masum olan Jorge Glas'ı keyfi bir şekilde işleme alıp tutuklamaya çalışan başsavcı tarafından daha da artırıldı. Muazzam bir siyasi nefret var" dedi. Meksika hükümeti yorum talebine hemen yanıt vermedi.

54 yaşındaki Glas, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten hükümet ihaleleri karşılığında rüşvet almaktan suçlu bulunmasının ardından 2017 yılında altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhitlerden gelen parayı Correa'nın siyasi hareketinin kampanyalarını finanse etmek için kullanmakla suçlanan Glas, 2020 yılında ayrıca sekiz yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Glas defalarca hapse girdi ve serbest bırakıldı; cezasının beş yılını tamamladıktan sonra en son Kasım 2022'de serbest bırakıldı. Ekvador sınırları içinde serbestçe hareket edebilse de cezasının geri kalan kısmında ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Meksika hükümeti, Correa'nın 10 yıllık hükümetinde siyasi zulme maruz kaldıklarını iddia eden çok sayıda eski yetkiliye sığınma hakkı verdi.