Eski başkanların DNA’ları uzayda kaldı

Dört eski ABD Başkanı'nın DNA'ları derin uzaya gönderildi. Ancak başkanların DNA'larını taşıyan uzay aracı arıza yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:42
Eski başkanların DNA’ları uzayda kaldı
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ABD’de özel şirket Astrobotic’in ürettiği, insansız uzay aracı Peregrine önceki gün Ay’a gitmesi için fırlatıldı.

Ancak Peregrine’nin arıza nedeniyle Ay’a inemeyeceği dün açıklandı. Araçla birlikte, taşıdığı 108 milyon dolarlık NASA aletlerinin, ABD Başkanları John F. Kennedy, George Washington, Dwight D. Eisenhower’ın saç örneklerinin ve yüzlerce insanın küllerinin de uzayda kaybolacağı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, diğer ifadeyle, eski başkanların DNA’ları da uzayda kaldı. Ay’a ilk özel şirket yolculuğu başarısızlıkla sonuçlanırken, çok az yakıtı kalan Peregrine’nin “ölmeden önce” deneyler yapacağı bildirildi.


ABD başkan uzay aracı

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