Eski başkanların DNA’ları uzayda kaldı
Dört eski ABD Başkanı'nın DNA'ları derin uzaya gönderildi. Ancak başkanların DNA'larını taşıyan uzay aracı arıza yaptı.
ABD’de özel şirket Astrobotic’in ürettiği, insansız uzay aracı Peregrine önceki gün Ay’a gitmesi için fırlatıldı.
Ancak Peregrine’nin arıza nedeniyle Ay’a inemeyeceği dün açıklandı. Araçla birlikte, taşıdığı 108 milyon dolarlık NASA aletlerinin, ABD Başkanları John F. Kennedy, George Washington, Dwight D. Eisenhower’ın saç örneklerinin ve yüzlerce insanın küllerinin de uzayda kaybolacağı belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, diğer ifadeyle, eski başkanların DNA’ları da uzayda kaldı. Ay’a ilk özel şirket yolculuğu başarısızlıkla sonuçlanırken, çok az yakıtı kalan Peregrine’nin “ölmeden önce” deneyler yapacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- Ders iddiasını yanıtladı: 'Ankaralı Ezo’ ilk kez konuştu