Eski başkanların DNA’ları uzayda kaldı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:42

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:42

ABD’de özel şirket Astrobotic’in ürettiği, insansız uzay aracı Peregrine önceki gün Ay’a gitmesi için fırlatıldı.

Ancak Peregrine’nin arıza nedeniyle Ay’a inemeyeceği dün açıklandı. Araçla birlikte, taşıdığı 108 milyon dolarlık NASA aletlerinin, ABD Başkanları John F. Kennedy, George Washington, Dwight D. Eisenhower’ın saç örneklerinin ve yüzlerce insanın küllerinin de uzayda kaybolacağı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, diğer ifadeyle, eski başkanların DNA’ları da uzayda kaldı. Ay’a ilk özel şirket yolculuğu başarısızlıkla sonuçlanırken, çok az yakıtı kalan Peregrine’nin “ölmeden önce” deneyler yapacağı bildirildi.