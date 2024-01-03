NASA'dan 'kayıp' asteroid açıklaması: 2024'te Dünya'ya çarpacak mı?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:25

NASA, uzun zamandır yakından izlenen ve bazı yayın kuruluşları tarafından "Dünya'ya çarpma olasılığı var" sözleriyle haberleştirilen 2007 FT3 kodlu asteroitin, Dünya'ya çarpma olasılığının "son derece düşük" olduğunu duyurdu.

Haberlere konu olan 2007 FT3 adlı gök cismi 341 metre çapında ve ilk olarak 2007 Mart'ında tespit edildi.

NASA'nın gözcü tablosunda, 2024'ten 2119'a kadar 89 potansiyel çarpışma listeleniyor. Ancak, her birinin yanında, Torino ölçeği 0, yani "hiçbir tehlike oluşturmuyor" uyarısı bulunuyor.

KIYAMET SENARYOSU

Söz konusu asteroitin Dünya'ya çarpması halinde etkisi 2 bin 700 megaton olarak ölçülüyor, ancak bu olayın gerçekleşme olasılığı o kadar düşük ki, yüzde 0.000000087 oran veriliyor.

Bu, son derece düşük bir ihtimal.

Kıyamet senaryolarını içeren haberlerin, 2025 yılının 3 Ekim'ine yaklaşırken yeniden gündeme gelmesi muhtemel.

Ancak NASA'nın verileri, bu tür senaryoların gerçek dışı olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, yaklaşan asteroitlerin yörüngelerini sürekli izleyerek, olası herhangi bir tehdidi önceden belirliyor ve alarm vermek için hazır bekliyor.

30 GÜN İÇİNDE 13 ASTEROİT

NASA sözcüsü, konuya ilişkin demecinde, "Önümüzdeki yüzyılda herhangi bir zamanda, Dünya'ya yönelik bilinen bir asteroit çarpma tehdidi yok" ifadelerine yer verdi.

Unutmamak gerekir ki; 30 milyon mil içinde hareket eden her asteroit, uzmanlar tarafından gerçek zamanlı ölçüm ve simülasyonlarla yakından izleniyor.

NASA'nın Kasım ayında yayınladığı bir rapora göre, son 30 gün içinde Dünya'ya Ay'dan daha yakın bir mesafeden 13 asteroit geçti ve bu sayı geçen yıl 110'a ulaşmıştı. Ancak, yine de kırmızı alarm verilmedi.