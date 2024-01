NASA'nın Mars helikopteri 70'inci uçuşunu rekorla kutladı

NASA'nın Mars'taki gözlerinden biri olan Ingeniuty, 70. uçuşunu gerçekleştirdi. Uzay aracı burada bir de yeni bir rekor gerçekleştirdi ve 132 saniyede 260 metreden fazla yol gitti. Keşif aracı olarak görev yapan helikopter, Mars yüzeyinden pek çok gelişmeden haberdar olmamızı sağladı.

Ingenuity, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldı ve 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne inerek, görevine başladı. Zaten pek çok kez Mars'ta sorun yaşayan helikopter, bunların hepsinden alnının akıyla kurtuldu.

