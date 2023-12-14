Eski Başkonsolos evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:54

Rusya'nın eski İran başkonsolosu Konstantin Alekseev, Moskova'daki evinde ölü bulundu.

Alekseev'in cesedinin, evinde eşi tarafından bulunduğu kaydedildi.

63 yaşındaki Alekseev'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Asya'dan sorumlu ikinci departman müdür yardımcılığı da dahil olmak üzere üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

Konstantin Alekseev'in ölümü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sırasında ülkede önde gelen kişilerin esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmesinin son halkası oldu.

Daha önce Tahran'daki Rus Büyükelçiliği'nde Bakan Danışmanı olarak görev yapan Alekseev'in, Olağanüstü ve Tam Yetkili Elçi rütbesine sahip olup, akıcı bir şekilde Farsça ve İngilizce konuşabildiği kaydedildi.

Bir hafta kadar önce de Kremlin'le yakın ilişkileri olan Rus senatör Vladimir Lebedev 60 yaşında aniden geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.