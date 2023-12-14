İngiltere'nin Rusya 'itirafı' ortalığı karıştırdı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:40

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:40

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında "ikinci bir hata" yaptığını öne sürdü.

Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile alay ederek, "büyük bir strateji ustası" olmadığını söyledi.

"Putin'in, Ukrayna'yı işgal etmekten sonra en büyük ikinci hatasının Rus ekonomisini Sovyet tarzı çöküşe itmek" olduğunu belirten Radakin, "İlk feci hatası Ukrayna'yı işgal etmek olduysa, şimdi de ikinci vahim hatasını yapıyor" dedi.

"BU, RUSLAR İÇİN FELAKET"

Radakin, "Rus ekonomisi daha da şekilsiz hale geliyor. Tüm Rus kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ı savunmaya harcanıyor. Bu, sağlık ve eğitimin toplamından daha fazlasıdır. Ve bu seviyeleri en son Soğuk Savaş'ın sonunda ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünde gördük. Bu, Rusya ve halkı için felaket" ifadelerini kullandı.

Radakin, Ukrayna'nın karşı saldırısının umulandan daha az ilerleme kaydettiğini ve Rus savunmasının beklenenden daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın 30'lu ve 40'lı yaşlarında aileleriyle birlikte bir “vatandaş ordusu” ile savaştığını belirten Radakin, "Ukrayna hayatlarına karşı temkinli. Biz de öyle olurduk. Ve bu, Rus ve Ukraynalı liderlerin zıt yaklaşımları hakkında çok şey söylüyor" diye konuştu.

Radakin, "Bu savaşın nasıl ilerlediğinin tek ölçüsü bölge değil. Çıkmazdan ya da Rusya'nın uzun bir savaşa yerleşmesinin avantajlarından bahsetmek çok yüzeysel” dedi.

"KIRIM ARTIK GÜVENDE DEĞİL"

"Rusya'nın enerjiyi bir silah haline getirme girişiminin, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmasıyla geri teptiğini" savunan Radakin, şunları kaydetti:

"Putin küresel gıda kaynaklarını durdurmaya çalıştı. Ancak dünya buna Karadeniz Tahıl Girişimi ile karşılık verdi. Batı'yı pervasız nükleer tehditlerle zorlamaya çalıştı. Ancak Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere küresel kınamalara yol açtı. Şimdi de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. Darbe girişiminin şokunu ve aşağılanmasını yaşadı. Kırım artık güvende değil. Karadeniz Filosu dağıldı. Aldığı şeye tutunmak için Ukrayna'da 400 bin asker bulundurması gerekiyor. Ve kendi halkının nasıl tepki vereceğinden korktuğu için en azından gelecek yılki seçimlerden önce genel bir seferberlik emri veremez."

Rusya'nın “yurtdışında çok az gerçek arkadaşı” olduğunu ve Putin'in giderek "kendi yarattığı bir mahkuma benzediğini" öne sürdü.