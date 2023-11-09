Eski Beyaz Saray çalışanı Roberts: ABD, bölgesel savaş çıkarmak istiyor

Eski Beyaz Saray çalışanı Ekonomist Paul Craig Roberts, ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmayı bölgesel savaşa neden olacak şekilde genişletmek istediğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:33
Eski Beyaz Saray çalışanı Roberts: ABD, bölgesel savaş çıkarmak istiyor
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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray'da çalışan Ekonomist Paul Craig Roberts, kişisel web sitesindeki bir makalede çarpıcı iddialarda bulundu.

Roberts, ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmayı "bölgesel savaşa neden olacak şekilde genişletmek istediğini" öne sürdü.

Roberts, "Amaç, İran ve Suriye'yi çatışmanın içine çekmek ve böylece yeni muhafazakârların Ortadoğu'da savaşları yeniden başlatmasını sağlamak" dedi.

Roberts, "çok sayıda ABD askerinin, silahının ve hava kuvvetlerinin İsrail'e transferinin, Washington'un bölgedeki niyetlerini teyit ettiğini" söyledi.

Roberts ayrıca, "Görünüşe göre kimse makul sesleri duymuyor. Başka bir deyişle, çatışmanın kontrolden çıkmasının önünde hiçbir engel yok" diye konuştu.


ABD Beyaz saray

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