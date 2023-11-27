Hamas'tan ABD'ye yanıt: Çözüm değil

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına son verme gücüne sahip olduğunu belirterek, “Ateşkesin uzatılmasından bahsetmek çözüm değil” dedi.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:26
Hamas'tan ABD'ye yanıt: Çözüm değil
Abone Ol google-news

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda insani ara devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirmesine yönelik baskı yapmasını beklediğini aktararak, "Başkan Biden, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına son verme olanağına sahip. Bunu yapabilecek güce sahip ve ateşkesin uzatılmasından bahsetmek çözüm değil. Çözüm, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına son vermek ve İsrail’i Filistin halkıyla ilgili uluslararası kararları uygulamaya zorlamak" dedi.


ABD Hamas

İlgili Haberler

ABD'nin yaptırım listesindeki Hamas komutanı öldü

ABD'nin yaptırım listesindeki Hamas komutanı öldü
Hamas: 'Taylandlı rehineler Erdoğan'ın çabalarıyla serbest kaldı'

Hamas: 'Taylandlı rehineler Erdoğan'ın çabalarıyla serbest kaldı'
Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını istiyoruz'

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'Başarılı olmasını istiyoruz'

En Çok Okunan Haberler