Eski CIA Direktörü’nden 'Trump’ı görevden alma' çağrısı!

Barack Obama döneminde CIA Başkanlığı yapan Brennan, Cumartesi günü MS Now’a verdiği röportajda, Trump’ın İran medeniyetini yok etmeye yönelik sert ve dengesiz açıklamalarının, görevden alınmasını gerektirecek düzeyde tehlike oluşturduğunu ifade etti.

“Bu kişi açıkça dengesiz,” diyen Brennan, “Bence 25. madde Donald Trump düşünülerek yazıldı” ifadelerini kullandı.

Brennan ayrıca, Trump’ın ABD’nin nükleer cephaneliği de dahil olmak üzere büyük bir askeri gücü kontrol etmesi nedeniyle görevde kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu savundu.

AZİL TARTIŞMASI ŞİDDETLENİYOR

Brennan’ın açıklamaları, Trump’ın İran’a karşı başlattığı savaş ve giderek sertleşen söylemleri etrafında büyüyen tartışmaların merkezine oturdu. Trump, 7 Nisan’da yaptığı bir açıklamada, İran yönetiminin ültimatomunu kabul etmemesi halinde 'tüm medeniyetinin bu gece yok olabileceği' uyarısında bulunmuştu. Brennan ise bu sözlerin nükleer kapasite kullanımına işaret edebileceğini öne sürdü.

Trump’ın giderek sertleşen ve zaman zaman küfürlü ifadeler içeren söylemleri karşısında, Demokrat Parti içinde 25. maddenin devreye sokulması çağrıları da artış gösterdi. 1967’de Anayasa’ya eklenen bu madde, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu gerekçesiyle başkan yardımcısı ve kabine çoğunluğunun kararıyla görevden alınmasını mümkün kılıyor.

DEMOKRATLARDAN DESTEK

NBC News’in verilerine göre Kongre’de 70’ten fazla Demokrat, 25. maddenin uygulanması çağrısında bulundu. Ancak Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinesinden aldığı güçlü destek nedeniyle bu senaryonun hayata geçme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Buna rağmen, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve yeni çatışma ihtimalinin artması, Trump’ın söylemleri etrafındaki endişelerin devam etmesine yol açıyor.

SORUŞTURMANIN HEDEFİNDE

Brennan’ın açıklamaları ayrıca dikkat çekici bir zamanlamaya denk geldi. Eski CIA Direktörü, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın hedefinde bulunuyor. Beyaz Saray’ın baskısıyla Temmuz ayında Brennan ve eski FBI Direktörü James Comey hakkında cezai soruşturma başlatılmıştı.

Comey, iki ay sonra 2020’de Kongre’de verdiği ifadede yalan söylemekle suçlanmış, ancak dava bir yargıç tarafından düşürülmüştü. Brennan hakkındaki soruşturmanın ise hâlâ devam ettiği ve Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jim Jordan’ın Mart ayında yaptığı açıklamada 'sürecin hız kazandığını' söylediği bildirildi.