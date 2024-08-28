Eski Cumhuriyetçi Parti çalışanlarından Trump'a şok: Harris'i destekleyen mektup imzaladılar

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:05

Daha önceki dört Cumhuriyetçi başkan adayının 200'den fazla çalışanı, Kamala Harris'in başkan adaylığını destekleyerek, Donald Trump'ın ikinci döneminin “savunulamaz” olduğu ve “gerçek, sıradan insanlara zarar vereceği” uyarısında bulundu.

Eski Başkan George H.W. Bush, eski Başkan George W. Bush, eski Arizona Senatörü John McCain ve Utah Senatörü Mitt Romney için çalışan 238 Cumhuriyetçi, kaleme aldıkları mektupta “ılımlı Cumhuriyetçi ve muhafazakâr bağımsız” arkadaşlarını, Trump yerine Harris'i desteklemeye çağırdı.

Mektupta, Joe Biden'ın 2020'de zayıf zafer marjında ??kritik öneme sahip olduğu kanıtlanan bir avuç çekişmeli eyaletin önemine dikkat çekerek, “Elbette Başkan Yardımcısı Harris ve Vali Walz ile pek çok dürüst ve ideolojik anlaşmazlığımız var. Bu beklenen bir şey. Ancak bunun alternatifi savunulamaz” denildi.

İmzacılar arasında Trump karşıtı The Lincoln Project grubunun kurucularından George W. Bush ve McCain kampanyası mezunu Reed Galen ve eski George W. Bush çalışanı ve Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'in iç güvenlik danışmanı Olivia Troye da yer alıyor.

Mektupta, “Donald Trump'ın kaotik liderliğiyle bir dört yıl daha. Bu kez Proje 2025'in tehlikeli hedeflerini ilerletmeye odaklanan Trump, gerçek, sıradan insanlara zarar verecek ve kutsal kurumlarımızı zayıflatacaktır” ifadeleri yer alıyor.

Mektup, “Trump ve yardımcısı JD Vance, Vladimir Putin gibi diktatörlere boyun eğip müttefiklerimize sırtlarını döndükçe geniş, demokratik hareketler onarılamaz bir şekilde tehlikeye girecek” uyarısında bulunarak devam ediyor.

TRUMP TARAFINDAN MEKTUBA TEPKİ

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, mektubu “çok komik çünkü kimse bu insanların kim olduğunu bilmiyor” şeklinde nitelendirdi.

Cheung, “Başkan Trump'ın Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak için Beyaz Saray'a başarıyla döndüğünü görmektense ülkenin yandığını görmeyi tercih ediyorlar” dedi.

Aynı imzacıların birçoğu 2020 yılında da Trump yerine Biden'ın adaylığını destekleyen bir mektup yayınlamıştı.