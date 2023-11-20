Eski Devlet Başkanına, balinayı 'taciz ettiği' iddiasıyla soruşturma açıldı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:58

Brezilya'da federal polis, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında jetski ile bir tatil turu sırasında bir kambur balinayı "taciz etme" iddiasından dolayı soruşturma yürütüyor.

Bolsonaro'nun, kambur balinayı ülkenin güneydoğu kıyı şeridinde Sao Sebastiao kasabası yakınlarındaki sularda taciz ettiği öne sürüldü.

iG haber portalı tarafından aktarılan haberde, "Bolsonaro olduğu düşünülen adam, balina sıkıntı ya da rahatsızlığa işaret eden hava hareketleri yaparken cep telefonuyla video çekiyordu" ifadeleri yer aldı.

Haziran ayında Bolsonaro olduğu düşünülen bir adam, yüzeye çıkan bir kambur balinanın yaklaşık 15 metre uzağında görülmüş ve videoya alınmıştı.

"Kambur balina" soruşturmasını Brezilyalı siyasetçiler ve çevrecilerin "siyasi zulmünün bir başka örneği" olarak değerlendiren ve Brezilya Adalet Bakanı Flávio Dino'ya tepki gösteren Bolsonaro, "Her gün beni bir tür yaramazlıkla suçluyorlar. Dün de balinaların peşindeydim" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce Bolsonaro'nun kendisi de Rio de Janeiro kıyı şeridindeki bir deniz rezervinde yasadışı balıkçılık yaptığı için para cezasına çarptırılmıştı.

"KAPTAN TESTERE" LAKABI İLE ANILIYOR

Bolsonaro'nun çevre karşıtı politikaları, Amazon'da artan tahribatla karakterize edilen dört yıllık yönetimi sırasında kendisine "Kaptan Testere" lakabını kazandırmıştı.

Brezilya yasaları, ülkede "baleias jubarte" olarak adlandırılan yunuslar ya da kambur balinalar gibi "herhangi bir deniz memelisi türünün kasıtlı olarak taciz edilmesini" yasaklamaktadır. Çevre ajansı Ibama tarafından uygulanan kurallara göre, motorları çalışan gemiler bu tür hayvanların 100 metre yakınına yaklaşmamalıdır.

Ayrıca denizcilerin, yunus veya balina sürülerini kovalamaları veya alanlarını işgal etmeleri ya da "herhangi bir deniz memelisinin 300 metre yakınında müzik, her türlü perküsyon veya diğer sesler gibi aşırı gürültü" yapmaları yasaktır.

İktidarı kaybettikten bir yıl sonra Bolsonaro, solcu halefi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı darbe planlamak, pahalı mücevherleri zimmetine geçirmek ve Covid-19 aşı kayıtlarında sahtecilik yapmak gibi şüpheli suçlarla ilgili çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya.